En Éthiopie, chasse aux hyènes après un pic d’attaques

En Éthiopie, chasse aux hyènes après un pic d'attaques

Les habitants d’Addis-Abeba sont confrontés ces derniers mois à des attaques récurrentes de hyènes, ce qui a poussé les autorités à déclarer la chasse à ces carnivores.Banki Budamo, expert de l’Ethopian Wildlife Conservation Authority (EWCA), a fait part à la BBC de huit morts -des enfants, des personnes âgées et des jeunes- dans la capitale éthiopienne. Grâce aux mesures entreprises, sept hyènes ont été tuées ces derniers jours.D’éventuelles raisons des attaquesSelon des experts, c’est l'expansion du logement et l'exploitation forestière qui ont conduit à ce résultat. Par le passé, les hyènes avaient l’habitude d’attaquer des sans-abri, mais étaient saluées pour leur consommation des déchets et pour le contrôle de la population de chiens sauvages.Alors que de nombreuses meutes de hyènes vivent dans les collines entourant Addis-Abeba, y compris dans la forêt d'Entoto, les autorités espèrent que la chasse les repoussera dans les bois alentour.

