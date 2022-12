https://fr.sputniknews.africa/20221224/au-moins-15-morts-dans-une-puissante-tempete-aux-etats-unis-1057377950.html

Au moins 15 morts dans une puissante tempête aux Etats-Unis

Au moins 15 personnes ont été tuées depuis mercredi aux Etats-Unis, suite au passage d'une puissante tempête hivernale, indiquent samedi les autorités... 24.12.2022, Sputnik Afrique

La tempête, qui s'est formée mercredi et devrait perdurer tout au long du weekend, est accompagnée de vents puissants et de chutes de neige, ce qui a fortement perturbé la circulation et le transport aérien. Samedi matin, plus de 1,7 million de foyers et d'entreprises aux États-Unis n'avaient pas accès à l'électricité suite à la destruction de plusieurs lignes électriques, selon le site PowerOutage, qui recense les pannes d'électricité au pays nord-américain. Milliers de vols annulés ou retardésLes régions du Midwest et du Nord-Est du pays sont les plus affectées avec de fortes chutes de neige et des conditions de blizzard. Au moins 15 personnes sont mortes depuis mercredi dans des accidents liés aux conditions météorologiques. Certains États ont fermé les principales autoroutes pour dissuader les conducteurs de prendre le volant. Plus de 5.000 vols ont été annulés vendredi et des milliers d'autres ont été retardés, et plus de 1.700 vols ont été annulés samedi.

