Vers une Ukraine "néo-colonie" des États-Unis?

Les Ukrainiens vont devoir vivre "une politique néocoloniale" en contrepartie de l’aide financière et militaire américaine, dont les systèmes américains... 23.12.2022, Sputnik Afrique

La récente visite-éclair de Volodymyr Zelensky à Washington peut être considérée comme le premier pas de Kiev vers le statut de néo-colonie américaine, estime dans un entretien à Sputnik Ana Teresa Gutiérrez del Cid, analyste géopolitique à l'Université métropolitaine autonome du Mexique (UAM).Une visite contre-productiveCette visite du Président ukrainien représente aussi "une provocation" pour le Kremlin et une démonstration que l'Ukraine vit une guerre par procuration entre les États-Unis, avec ses alliés européens, et la Russie, poursuit Ana Teresa Gutiérrez del Cid.De plus, l’accueil chaleureux de Washington à Zelensky implique également que le pays nord-américain est déjà entré dans le conflit de manière plus directe, selon l'experte.Quant à la reconfiguration mondiale qui a lieu actuellement, l’analyste affirme que la Russie avec des puissances telles que la Chine et l'Iran, représente "un modèle alternatif, un monde différent" de celui que l'Occident propose. Ce bloc contre l'hégémonie américaine, rappelle-t-elle, prône une dé-dollarisation de leurs économies pour miser sur un marché des changes plus diversifié permettant à chaque pays de commercer avec sa devise.

