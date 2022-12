https://fr.sputniknews.africa/20221223/le-ghana-et-le-burkina-sengagent-a-collaborer-plus-dans-la-lutte-contre-le-terrorisme-1057361990.html

Le Ghana et le Burkina s'engagent à collaborer plus dans la lutte contre le terrorisme

Le communiqué a été publié après la visite d'une journée du ministre ghanéen de la Sécurité nationale, Albert Kan-Dapaah, dans le pays voisin mercredi. 23.12.2022, Sputnik Afrique

Le Ghana et le Burkina Faso ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur collaboration dans la lutte contre le terrorisme, a indiqué jeudi le ministère ghanéen de l'Information dans un communiqué.M. Kan-Dapaah a souligné dans le communiqué, relayé par des médias, que les deux pays avaient examiné leur importante coopération mutuelle.Le ministre a fait savoir que les deux pays avaient également souligné l'importance de renforcer la résilience des communautés vulnérables et d'aider les personnes déplacées et celles ayant perdu leurs moyens de subsistance, appelant à de véritables partenariats avec la communauté internationale dans le cadre de cette initiative.Il a ajouté que les deux pays avaient réaffirmé leur soutien à une lutte conjointe contre le terrorisme et qu'ils s'étaient félicités de l'opérationnalisation de l'Initiative d'Accra pour vaincre les terroristes qui ont causé des souffrances indicibles au peuple burkinabé.

