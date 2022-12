https://fr.sputniknews.africa/20221223/le-fsb-arrete-un-pointeur-de-himars-dans-le-sud-de-la-russie-1057369896.html

Le FSB arrête un pointeur de HIMARS dans le sud de la Russie

Le Service fédéral russe de sécurité a interpellé des agents ukrainiens qui récoltaient des informations pour Kiev et préparaient des actes de sabotage dans... 23.12.2022, Sputnik Afrique

Un agent ukrainien qui a fourni à Kiev les coordonnées de troupes russes été arrêté dans la région russe de Rostov-sur-le-Don (sud), a annoncé ce vendredi 23 décembre le Service fédéral de sécurité (FSB) russe.Il s’agit d’un homme détenteur des passeports russe et ukrainien qui a été recruté par le Service de sécurité de l’Ukraine (SBU).Sputnik a appris que le SBU avait recruté M.Ponamarev par le biais d'un jeu vidéo en 2021. Ils ont d’abord communiqué quelque temps et puis, en 2022, le SBU lui a proposé de remettre des informations secrètes.Le FSB ne précise pas la date de l’arrestation et ni celle de la frappe en question.Plusieurs personnes arrêtéesDes raids menés par le FSB dans le territoire de Perm (Oural), la région autonome des Juifs (Extrême-Orient russe) et la région de Rostov-sur-le-Don, ont permis de démasquer un groupe d’agents du SBU. Ces personnes "préparaient des attentats et des actes de sabotage sur le territoire russe". Des procédures pénales pour haute trahison et espionnage ont été ouvertes.Le 20 décembre, Vladimir Poutine avait demandé aux services spéciaux de garder sous surveillance permanente les lieux publics ainsi les infrastructures stratégiques de transport et d'énergie.

