Des lance-roquettes multiples russes Ouragan détruisent des équipements ukrainiens - vidéo

Des lance-roquettes multiples russes Ouragan détruisent des équipements ukrainiens - vidéo

Les militaires russes ont ciblé et détruit des équipements et des effectifs des forces de Kiev. Dans cette séquence diffusée par la Défense russe, les systèmes... 23.12.2022, Sputnik Afrique

Des équipements militaires ukrainiens ont été anéantis par l’armée russe dans une zone de l’opération spéciale.Une nouvelle vidéo, mise en ligne ce 23 décembre par le ministère russe de la Défense, montre des images des systèmes de lance-roquettes multiples Ouragan en pleine opération.Lorsque l’ordre d’exécution d’une tâche a été reçu, l’équipage se rend en position de tir pour accomplir sa mission.Les soldats reçoivent les coordonnées et tirent sur les cibles avec des obus de calibre 220 mm. Ils sont assistés par des drones qui apportent une grande précision.Après avoir effectué les tirs, les artilleurs changent de position, rechargent et se retirent dans des zones d'attente.Ces systèmes Ouragan sont utilisés pour détruire des véhicules blindés légers, des installations et des combattants.

russie, ukraine, ouragan (lance-roquettes multiple), opération militaire