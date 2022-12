https://fr.sputniknews.africa/20221222/un-incendie-se-declare-sur-le-porte-avions-russe-amiral-kouznetsov-1057355166.html

Un incendie se déclare sur le porte-avions russe Amiral Kouznetsov

Ce 22 décembre, le porte-avions russe a été victime d’un petit incendie, alors qu’il se trouvait en réparation dans un chantier naval de la ville de Mourmansk... 22.12.2022, Sputnik Afrique

Un petit incendie s’est déclaré ce jeudi 22 décembre sur le porte-avions russe Amiral Kouznetsov, a déclaré à Sputnik le directeur général du chantier naval United Shipbuilding Corporation (USC), Alexeï Rakhmanov.Le feu a pris alors que le bâtiment se trouvait en réparation dans un chantier naval.Selon lui, il n'y a ni dégâts, ni blessés.Incidents et réparationsL’ Amiral Kouznetsov est en réparation depuis 2017. En octobre 2018, un accident s'est produit lors de la mise à l'eau du bâtiment: le dock flottant PD-50 a brusquement coulé, entraînant la chute d'une grue sur le porte-avions et endommageant une partie du pont.Depuis, l’Amiral Kouznetsov est en réparation à Mourmansk.En outre, le 12 décembre 2019, un incendie s’est déclenché sur le pont supérieur, faisant deux morts et une dizaine de blessés.

