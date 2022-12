https://fr.sputniknews.africa/20221222/soudan-trois-lions-abattus-apres-avoir-tente-de-sechapper-dune-base-paramilitaire-1057354489.html

Trois lions abattus au Soudan après avoir tenté de s'échapper d'une base paramilitaire

Le Centre de sauvetage des animaux du Soudan a annoncé la mort de trois lions, qui se sont échappés de leur enclos dans une ferme appartenant aux forces... 22.12.2022, Sputnik Afrique

Trois lions ont été abattus au Soudan après avoir tenté de s'échapper de leur enclos à l'intérieur d'une base des forces paramilitaires soudanaises, a indiqué ce jeudi 22 décembre un responsable d'un refuge pour animaux. Appelés Léo, Renas et Amani, les félins étaient nés il y a deux ans dans une réserve du sud de la capitale Khartoum, le Centre de sauvetage des animaux du Soudan, a précisé l'un de ses représentants, Moataz Kamal. Les lions avaient été vendus récemment et déplacés dans une ferme privée appartenant à la puissante force paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) et située à Oumdourman, dans la banlieue au nord-ouest de Khartoum, a-t-il précisé. Plus tard, l'équipe de spécialistes a été informée "qu'il était inutile de venir" car les lions "avaient été abattus", selon le communiqué.Les lions, une espèce vulnérableLe Centre de sauvetage des animaux du Soudan a ouvert ses portes en 2021 à la suite d'une campagne en ligne visant à sauver des lions malades et souffrant de malnutrition dans un zoo délabré de Khartoum. Le nombre de lions vivant au Soudan n'est pas connu, mais certains félins se trouvent dans le parc national du Dinder, une réserve de biosphère située près de la frontière avec l'Ethiopie.La population des lions en Afrique a baissé de 43% de 1993 à 2014, et il n'en reste plus que 20.000 vivant à l'état sauvage, selon certaines estimations. Les lions sont classés comme espèce "vulnérable", selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

