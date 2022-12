Opération militaire spéciale au 22 décembre 2022

Durant ces dernières 24 heures, l’armée russe a continué sa progression sur l’axe de Donetsk et a éliminé près de 120 militaires ukrainiens toutes directions confondues. Elle a aussi abattu deux chasseurs MiG-29, un hélicoptère Mi-8, plusieurs LMR Grad et Smertch, ainsi que trois entrepôts de munitions et un poste de maintenance d’obusiers M777.