Les inscriptions au concours Stenine 2023 ont débuté à Moscou

Les inscriptions au concours Stenine 2023 ont débuté à Moscou

Le comité d'organisation du neuvième concours international pour les jeunes reporters photographes du monde en hommage à Andreï Stenine a annoncé le début des... 22.12.2022

Le concours porte le nom du photojournaliste spécial du groupe médiatique Rossiya Segodnya, qui est mort en été 2014 près de Donetsk dans l'exercice de ses fonctions. Traditionnellement, le concours photo annuel a été lancé le 22 décembre, le jour de l'anniversaire d'Andreï Stenine.Les photographes professionnels âgés de 18 à 33 ans peuvent déposer leurs œuvres sur le site web du concours en russe, en anglais et en chinois. Le nombre de nominations et de catégories pour l'année 2023 n'a pas changé: quatre nomimations - "Actualités", "Sport", "Ma Planète" et "Portrait. Héros de notre époque", et deux catégories - "Photo unique" et "Série". Une seule œuvre et une série peuvent être déposées dans chaque catégorie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 février 2023 inclus.La cagnotte du prix du concours en 2023 s'élève à 125.000, 100.000 et 75.000 roubles pour la première, la deuxième et la troisième places dans chaque catégorie. Le gagnant du Grand Prix, la plus haute récompense du concours Stenine, recevra 700.000 roubles.Le concours de l'année prochaine garde également la tradition de tournées d'exposition de ses lauréats dans des villes russes et étrangères. Les tournées de présentation donnent aux jeunes photographes une occasion de montrer leurs œuvres au public du monde entier, en attirant l'attention sur les problèmes et les défis d'actualité. La géographie des expositions du concours depuis son lancement en 2014 a déjà réuni plus de 40 villes en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient.Oksana Oleïnik, commissaire du Concours international de photojournalisme Stenine, responsable des projets visuels du groupe médiatique Rossiya Segodnya, a déclaré au sujet du début du concours 2023:En 2022, le concours international de photojournalisme, qui porte le nom d'Andreï Stenine, a été soutenu par les principaux médias russes et internationaux, les agences de presse et les communautés de photographes. Les partenaires dans plusieurs catégories sont la chaîne de télévision All-Arab News Holding Al Mayadeen TV et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).À propos du concoursLe Concoursinternational de photojournalisme AndreïStenine, organisé par l'agence de presse Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission russe des affaires de l'UNESCO, se fixe pour objectif de soutenirles jeunes photographes et d'attirer l'attention de la société sur les enjeux du photojournalisme contemporain. Il s'agit d'une plateforme destinée aux jeunes photojournalistes - des personnestalentueuses, sensibles, ouvertes à la nouveauté, qui attirent notre attention sur les personnes et les événements qui nous entourent.Les partenaires médiatiques généraux du concours sont: VGTRK (Compagnie d'État panrusse de télévision et de radiodiffusion), la plateforme en ligne Smotrim, la chaîne nationale panrusse Rossiya-Koultoura, la chaîne Moskva 24.Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: l'agence de presse et radio Sputnik, la chaîne et le site RT, le groupe médiatique Independent Media, l'agence de presse ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), le site du quotidien China Daily, le site The Paper, le réseau médiatique Al Mayadeen.Les partenaires sectoriels du concours sont: l'Union des journalistes de Russie, le site d'information YOung JOurnalists, le site Russian Photo, le site Photo-study.ru.

