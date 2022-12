https://fr.sputniknews.africa/20221222/au-kenya-plus-dun-million-denfants-risquent-detre-descolarises-a-cause-de-la-secheresse-1057347429.html

Au Kenya, plus d'un million d’enfants risquent d’être déscolarisés à cause de la sécheresse

Au Kenya, plus d'un million d’enfants risquent d’être déscolarisés à cause de la sécheresse

Alors qu’une extrême sécheresse continue de sévir au Kenya, des milliers d’enfants se trouvent contraints d’abandonner l’école, a déploré mercredi l’Onu. 22.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-22T07:29+0100

2022-12-22T07:29+0100

2022-12-22T07:29+0100

kenya

enfants

sécheresse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104172/22/1041722254_0:128:1920:1208_1920x0_80_0_0_8e4295ee6e965b606b4b67aa53883a73.jpg

L’organisation internationale a relevé que 1,5 millions d’enfants risquent d’être déscolarisés à cause de la sécheresse au Kenya, notant que ce chiffre vient s’ajouter aux 1,9 million d’enfants déjà déscolarisés dans les régions arides et semi-arides du pays.Au moins 4,35 millions de personnes au Kenya ont besoin d’une aide humanitaire en raison de la plus longue sécheresse depuis 40 ans, a souligné la même source, ajoutant que cette “pire sécheresse depuis 40 ans” met des millions d’enfants en danger.Fournie par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’agence onusienne pour les réfugiés (HCR), la première subvention d’intervention d’urgence permettra d’atteindre 39.000 filles et garçons qui ont besoin d’un soutien urgent.Cette subvention, d’une durée d’une année, sera mise en œuvre par les deux agences onusiennes. Elle permettra d’assurer l’accès à l’eau potable dans les écoles, de garantir la protection des enfants, de remettre les enfants sur les rails de l’apprentissage grâce à des fournitures, des campagnes de retour à l’école et un soutien aux enseignants.

kenya

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

kenya, enfants, sécheresse