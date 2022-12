https://fr.sputniknews.africa/20221222/attentat-de-grand-bassam-en-cote-divoire-en-2016-perpetuite-requise-contre-quatre-accuses-1057347669.html

Attentat de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire en 2016: perpétuité requise contre quatre accusés

Attentat de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire en 2016: perpétuité requise contre quatre accusés

La prison à perpétuité a été requise le 21 décembre par le parquet de la République de Côte d'Ivoire contre quatre accusés de l'attentat terroriste de la ville... 22.12.2022, Sputnik Afrique

À l'issue d'un réquisitoire de plus de deux heures, le procureur de la République Richard Adou a demandé la perpétuité "une peine exemplaire et dissuasive", pour les quatre accusés présents physiquement au procès, qui sont jugés depuis fin novembre à Abidjan.Quatorze autres accusés sont en fuite ou détenus au Mali et parmi eux certains "cerveaux" de l'opération pour lesquels le procureur a également requis la prison à vie.Les mis en cause sont accusés "d'actes terroristes, assassinat, tentative d'assassinat, recel de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre et de complicité desdits faits".Les quatre prévenus présents à l'audience, Hantao Ag Mohamed Cissé, Sidi Mohamed Kounta, Mohamed Cissé et Hassan Barry, sont particulièrement soupçonnés d'avoir été des complices de cette attaque en aidant les cerveaux de l'opération dans le repérage notamment.Le 13 mars 2016, trois jeunes assaillants avaient atteint la plage de Grand-Bassam, très fréquentée par des étrangers, puis pris d'assaut plusieurs restaurants, tirant à la kalachnikov sur des clients en terrasse avant d'être abattus par les forces de sécurité ivoiriennes.Revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique* (Aqmi), cette attaque terroriste la première survenue en Côte d'Ivoire, avait fait 19 morts, dont quatre Français, rappelle-t-on.*Organisation terroriste interdite en Russie

