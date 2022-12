https://fr.sputniknews.africa/20221221/les-etats-unis-violent-regulierement-les-normes-du-droit-international-a-legard-dautres-etats-1057341993.html

"Les États-Unis violent régulièrement les normes du droit international à l'égard d'autres États"

La Syrie et Cuba sont les victimes de la guerre de Washington pour l'expansion de son influence, a estimé auprès de Sputnik le chef de la diplomatie syrienne... 21.12.2022, Sputnik Afrique

La politique américaine agressive à l’égard des pays qui ne se soumettent pas à Washington, comme la Syrie et Cuba, se passe dans le silence général des pays occidentaux, a déclaré à Sputnik le ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal al-Meqdad.Victimes de la politique américaineSelon lui, Cuba est devenue "la première victime" de la politique américaine.Après les actions contre Cuba, "les États-Unis ont organisé de nombreuses agressions contre les pays qui ne voulaient pas se soumettre à la politique et aux intérêts américains. L’un de ces pays, quelques décennies après Cuba, a été la Syrie", a-t-il développé.La Syrie a soutenu Cuba politiquement et économiquement toutes ces années et "ne changera rien à sa politique", a conclu le diplomate.

