Le Président soudanais déchu assume sa responsabilité dans le coup d’État de 1989

Omar el-Béchir, resté au pouvoir au Soudan pendant 30 ans et renversé en 2019, a reconnu son entière responsabilité et son rôle de leader dans le coup d'État... 21.12.2022, Sputnik Afrique

Depuis sa prison, Omar el-Béchir, ancien Président soudanais, a évoqué son rôle prépondérant dans le coup d’État de 1989 au Soudan.Selon lui, "la révolution visait à sauver le pays, à un moment où tout le monde croyait que le pays était perdu et devait être sauvé", a également déclaré el-Béchir, 78 ans.En décembre 2019, il a été condamné à deux ans de détention pour corruption. Un nouveau procès a débuté en juillet 2020: cette fois il est accusé d'avoir porté atteinte à l'ordre constitutionnel national lors du soulèvement militaire de 1989.Trente années au pouvoirLe 30 juin 1989, Omar el-Béchir a organisé un coup d'État militaire contre le gouvernement de l’époque. Il a pris les fonctions de chef de l'État, Premier ministre, chef des forces armées et ministre de la Défense avant de devenir officiellement Président de la République en 1993.Il a été destitué en avril 2019 à l’issue de plusieurs mois d’importantes manifestations et de protestations dans le pays.Actuellement, le Président déchu est détenu à la prison de Kober à Khartoum.

