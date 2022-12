https://fr.sputniknews.africa/20221220/un-ministre-francais-denonce-les-rumeurs-sur-le-trafic-de-crack-senegalais-en-france-1057330704.html

Un ministre français dénonce les rumeurs sur le trafic de crack sénégalais en France

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a dit à Dakar, en présence de son homologue sénégalais, vouloir couper court à la "rumeur" sur un intense... 20.12.2022, Sputnik Afrique

Il n'y a pas, "en tout cas pas dans des quantités très importantes, de drogue qui circule entre le Sénégal et la France", a déclaré ce mardi 20 décembre le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, après des entretiens avec son homologue sénégalais, lors d'une visite de 24 heures à Dakar."Mais nous devons davantage discuter sur les quelques personnes - il ne s'agit vraiment que de quelques personnes - qui participent à des trafics, notamment à Paris", a-t-il dit tout en affirmant que Paris et Dakar avaient déjà "une excellente coopération" sur le sujet. Son collègue sénégalais Antoine Félix Abdoulaye Diome a parlé pour sa part de question "vraiment marginale" et s'est élevé contre les "clichés" véhiculés sur la part prise par ses compatriotes au trafic de drogue, en particulier de crack à Paris."Il se peut qu'il y ait des Sénégalais vivant en France qui sont poursuivis pour certaines infractions comme il se peut qu'il y ait des Français vivant au Sénégal poursuivis pour des infractions de cette nature", a dit M.Diome.Le trafic et la consommation de crack à Paris sont un dossier fortement médiatisé en France. M.Darmanin a demandé en juillet dernier que le crack, un dérivé fumable et très addictif de la cocaïne baptisé "drogue du pauvre" en raison de son coût (10 euros la dose) - soit éradiqué de Paris "d'ici un an".

