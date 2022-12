https://fr.sputniknews.africa/20221220/un-incendie-touche-un-gazoduc-russe-alimentant-leurope-via-lukraine-trois-morts--video-1057330890.html

Un incendie touche un gazoduc russe alimentant l'Europe via l’Ukraine, trois morts – vidéo

Un important incendie s’est déclaré, ce mardi 20 décembre, dans la république de Tchouvachie sur une section d'un gazoduc alimentant l'Europe en gaz russe... 20.12.2022, Sputnik Afrique

Une fuite de gaz a provoqué, ce mardi 20 décembre, un fort incendie sur une section du gazoduc Ourengoï-Pomary-Oujhorod dans la république russe de Tchouvachie. Il s’agit du pipeline qui relie des champs gaziers du nord de la Russie à la ville d'Oujgorod dans l'ouest de l'Ukraine.D’après les autorités, l’incident a fait quatre victimes: trois personnes, qui travaillaient sur place, sont décédées lors d’une violente combustion de gaz. Un autre individu a survécu et se trouve actuellement en état de choc.Les prix du gaz en hausse après l’incidentLes services d’urgence indiquent que l'incendie a eu lieu pendant des travaux de maintenance près du village de Iambakhtino. Le feu a déjà été maîtrisé. Une commission d’enquête doit établir la cause exacte de l’accident.Le géant gazier russe Gazprom signale les consommateurs européens reçoivent du gaz via des pipelines parallèles. Toutefois, sur fond d’incident, le prix du gaz en Europe a grimpé à près de 1.260 dollars pour 1.000 mètres cubes, selon les données de la bourse ICE basée à Londres.

