https://fr.sputniknews.africa/20221220/nigeria-attaques-contre-les-bureaux-de-la-commission-electorale-un-defi-aux-elections-generales-1057332486.html

Nigeria: attaques contre les bureaux de la commission électorale, "un défi" aux élections générales

Nigeria: attaques contre les bureaux de la commission électorale, "un défi" aux élections générales

Les attaques persistantes contre les bureaux de la commission électorale pourraient avoir un effet négatif sur les futures élections générales dans le pays, a... 20.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-20T19:22+0100

2022-12-20T19:22+0100

2022-12-20T19:22+0100

nigeria

afrique subsaharienne

élections

attaque

élections législatives

élection présidentielle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103577/32/1035773221_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_7120e5c31ad73ead256c7a1d0179a87c.jpg

Si les attaques contre les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante (INEC) à travers le pays se poursuivent jusqu'à janvier 2023, "l'institution électorale ferait face à un terrible défi pour l'organisation des élections en février", a déclaré Festus Okoye, porte-parole de l'INEC, lors d'un forum organisé par le Collège de la défense nationale à Abuja. Le Nigeria a récemment été le théâtre d'attentats au cours desquels des bureaux de l'INEC ont été incendiés ou détruits, causant la destruction d'isoloirs, d'urnes ainsi que d'autres matériels électoraux. Ces attaques, selon M.Okoye, étaient "systématiques et coordonnées pour empêcher l'INEC de mener une élection libre, juste, fiable et transparente". Les agences de sécurité ont promis d'assurer la stabilité des régions où se situent les bureaux de l'INEC, a-t-il affirmé. Les élections présidentielle et législatives nigérianes sont prévues le 25 février 2023, tandis que les élections au niveau des États seront organisées une semaine plus tard.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

nigeria, afrique subsaharienne, élections, attaque, élections législatives, élection présidentielle