Des voitures font marche arrière pour échapper à un glissement de terrain en Inde - vidéo

Des voitures font marche arrière pour échapper à un glissement de terrain en Inde - vidéo

Des automobilistes ont été témoins d’un glissement de terrain massif dans le nord de l’Inde. Ils ont dû reculer pour éviter la zone dangereuse et les chutes de... 20.12.2022, Sputnik Afrique

Un important glissement de terrain est survenu le 19 décembre à Kinnaur, dans l’État d’Himachal Pradesh, dans le nord de l’Inde. Le sinistre a entraîné la fermeture d’une route nationale.Une vidéo, filmée par un témoin et diffusée sur Internet, montre le moment terrifiant où une "vague" de poussière se dirige vers la route en emportant des pierres et des débris.Sur la séquence, les automobilistes se précipitent pour faire demi-tour et ont fait marche arrière pour échapper au glissement de terrain.D’après le site ABP News, aucun dommage ni blessé n’a été constaté.Même après le glissement, les pierres ont continué à tomber de la colline pendant longtemps.Dans cette zone, ce phénomène s’est multiplié au cours des dernières années, a souligné le média.

