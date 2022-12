Bissau: Réunion des chefs d'état-major des pays de la CEDEAO pour faire face au terrorisme

https://fr.sputniknews.africa/20221219/bissau-reunion-des-chefs-detat-major-des-pays-de-la-cedeao-pour-faire-face-au-terrorisme-1057319354.html

La réponse à la menace terroriste qui s'étend dans la sous-région, frappant notamment le Bénin et le Togo dernièrement, sera au cœur des échanges, comme elle l'a été lors de la réunion des chefs de services de renseignement dimanche. La mutualisation des forces et le partage des renseignements seront les thématiques centrales des échanges vu que le fléau qui frappe depuis une décennie le Sahel - du Mali au nord du Nigeria - se déplace vers le Sud, comme en témoignent les attaques dans le nord du Bénin et du Togo ces derniers mois. Les chefs des armées se retrouvent en effet pour examiner la situation, comme l'ont fait ceux des services de renseignement ouest-africains. Le constat partagé est que les États seuls sont dépassés et qu'une réponse sous-régionale s'impose. Des initiatives collectives sont attendues à l'issue de cette réunion.

