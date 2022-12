https://fr.sputniknews.africa/20221218/pyongyang-tire-deux-missiles-balistiques-selon-seoul-1057303748.html

Pyongyang tire deux missiles balistiques, selon Séoul

La Corée du Nord a procédé dimanche au lancement de deux missiles balistiques, selon l'état-major interarmées sud-coréen (JCS). 18.12.2022, Sputnik Afrique

Le JCS a annoncé avoir détecté des missiles balistiques tirés depuis la zone de Tongchang-ri dans la province de Pyongan du Nord (nord-ouest) en direction de la mer de l'Est. Les missiles ont été détectés entre 11H13 (02H13 GMT) et 12H05 (03H05 GMT), a précisé le JCS, affirmant que l'armée sud-coréenne a renforcé la surveillance et la vigilance tout en coopérant étroitement avec les Etats-Unis et en maintenant un état de préparation complet. Ce lancement intervient alors que Pyongyang avait annoncé vendredi avoir testé un "moteur à combustible solide de forte poussée", qualifié de test important "pour le développement d'un système d'armement stratégique d'un nouveau type".

Maghreb Arabe Presse

