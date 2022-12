https://fr.sputniknews.africa/20221218/laraignee-la-plus-dangereuse-deurope-tisse-sa-toile-en-france--1057309569.html

L’araignée la plus dangereuse d’Europe tisse sa toile en France

Des veuves noires d’Europe, les araignées les plus venimeuses du continent, ont été observées en Gironde. Une première depuis plus de deux cent ans. Leur... 18.12.2022, Sputnik Afrique

Gare aux arachnophobes! Les personnes ayant peur des araignées feraient mieux de ne pas se promener du côté de la Gironde par les temps qui courent. La plus dangereuse des araignées du continent, la veuve noire d’Europe, a en effet été repérée dans la région.Le spécimen, aussi appelé malmignatte, n’avait plus été vu sur la façade Atlantique depuis 1881. On le trouve d’habitude sur le pourtour méditerranéen et en Corse.Pas de morsure mortelleLa morsure de la veuve noire dégage une neurotoxine qui paralyse les muscles de ses proies. Pour l’homme, le venin est aussi toxique, il peut paralyser les membres pendant plusieurs semaines. Le venin expulsé ne suffit cependant pas pour tuer un être humain, explique encore Christian Géry citée par Actu.fr.Des faits divers impliquant ce genre d’arachnides font pourtant souvent la Une de l’actualité. En 2019, une veuve noire avait par exemple laissé un trou dans le bras d’une Britannique, après l’avoir piqué.D’autres espèces de veuves noires existent de par le monde, comme la célèbre veuve d’Australie, connue pour son cannibalisme sexuel. Chez cette variété, la femelle dévore en effet parfois le mâle après leur accouplement.

