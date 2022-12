https://fr.sputniknews.africa/20221218/des-blindes-defectueux-fournis-a-larmee-allemande-1057307761.html

Des blindés défectueux fournis à l’armée allemande

Des blindés défectueux fournis à l’armée allemande

Aucun des 18 véhicules de combat d’infanterie Puma ultramodernes n’a fait ses preuves lors des exercices, selon un général de la Bundeswehr. Cerise sur le... 18.12.2022, Sputnik Afrique

Le général allemand Ruprecht von Butler tire la sonnette d’alarme après que deux compagnies de sa division blindée se sont entraînées au tir avec des chars de combat Leopard 2 et des véhicules de combat d'infanterie Puma à Munster en Basse-Saxe, rapporte le Spiegel.Les résultats déplorables des exercices ont été exposés dans sa lettre de plusieurs pages à son patron, l'inspecteur de l'armée, dont le contenu est parvenu à la ministre de la Défense.La situation s’aggrave, selon le général, du fait qu’une brigade faisant partie de sa division formera le noyau de la Force de réaction rapide de l'Otan l'année prochaine.Le général a rapporté à son supérieur que la disponibilité opérationnelle du Leopard 2 était à environ 80 à 90% et que les dégâts pouvaient généralement être réparés en priorité du jour au lendemain. Avec les Puma, tout est beaucoup moins rose.Disponibilité 0 et incendie dans le compartiment conducteurLe média détaille que l’électronique de ce véhicule high-tech a été particulièrement vulnérable.Remplacement par un véhicule éprouvéLe général signale que des fonds budgétaires considérables ont été dépensés, "mais le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes".Selon le Spiegel, l'armée souligne toutefois que la Bundeswehr sera en mesure de remplir ses obligations envers l'Otan l'année prochaine même sans Puma. Ils seront remplacés dans la Force de réaction rapide de l'Otan par l'ancien mais déjà éprouvé véhicule de combat d'infanterie Marder.La ministre Lambrecht traitera du processus lundi.La commissaire du Bundestag à la Défense Eva Högl avait précédemment déploré que la base matérielle de l’armée allemande se soit dégradée suite au soutien à l’Ukraine en matériel de guerre.

