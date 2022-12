https://fr.sputniknews.africa/20221218/avion-en-feu-deux-pilotes-russes-heurtent-une-colonne-ukrainienne-pour-empecher-son-avancee-1057309101.html

Avion en feu, deux pilotes russes heurtent une colonne ukrainienne pour empêcher son avancée

Deux pilotes russes du groupe Wagner ont perdu la vie en plein combat, mais ont réussi à saper une avancée ukrainienne dans la région de Donetsk en heurtant, à... 18.12.2022, Sputnik Afrique

Le correspondant de guerre Alexandre Simonov a révélé des détails de la disparition de l’équipage d'un avion Su-24M du groupe Wagner, à qui il propose d’accorder le titre de Héros de la Russie à titre posthume.Les deux pilotes, Alexandre Antonov et Vladimir Nikichine, ont perdu la vie le 2 décembre dernier dans la zone de Klechtcheïevka, dans la région de Donetsk, en repoussant l’avancée de blindés ukrainiens. Celle-ci aurait pu faire perdre les positions occupées plus tôt par les combattants de Wagner.Pour mener à bien l’attaque, les pilotes devaient franchir la ligne de contact sur plusieurs kilomètres.L’exploit en détailLorsque l’aéronef a fait demi-tour, il a été touché par une frappe d’un système antiaérien portatif.Le poste d’observation a rapporté que l’avion était en flammes et qu’il descendait dans la zone de la colonne ennemie.«Ils ont répété l’exploit de Gastello», a-t-il jugé.Les actions de l’équipage ont permis de saper l’avancée de blindés ennemis.Qu’est ce que l’exploit de Gastello?En juin 1941, l’aviateur soviétique Nikolaï Gastello a conduit son avion en feu contre une colonne ennemie mécanisée sur une route en Biélorussie. En fait, il s’agit d’un soi-disant «éperon de feu».Le 14 décembre, les corps des pilotes russes du groupe Wagner ont été rapatriés sur le sol russe.L’entrepreneur russe Evgueni Prigojine a souligné que l’équipe en charge des négociations avec la partie ukrainienne «a fait un travail formidable afin d’enterrer les héros avec les honneurs militaires».

