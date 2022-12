https://fr.sputniknews.africa/20221217/rdc-12-villageois-tues-a-ituri-1057297121.html

RDC: 12 villageois tués à Ituri

RDC: 12 villageois tués à Ituri

Douze personnes, dont cinq enfants, ont été tuées vendredi dans un village d'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, par des hommes... 17.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-17T08:04+0100

2022-12-17T08:04+0100

2022-12-17T08:04+0100

république démocratique du congo (rdc)

civils

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/08/1055781715_0:125:1280:845_1920x0_80_0_0_5c546953a84b81d585c18e8bb3a0b6e6.jpg

"Des civils ont été brûlés vifs dans leur maison, d'autres ont été découpés à la machette", a déclaré Joseph Lotoma, responsable de la "chefferie" (ensemble de villages) de Walendu Watsi, dans laquelle se trouve le village attaqué, Aleza. La tuerie a eu lieu dans la nuit. Au matin, les corps de cinq enfants, trois femmes et quatre hommes ont été découverts, a-t-il précisé. Les victimes sont "en majorité" de l'ethnie Lendu, a précisé un porte-parole de cette communauté d'Ituri, Jean-Marie Ndjaza. Selon M. Lotoma, "les auteurs de ce crime ne sont donc pas les Codeco", une milice qui dit représenter cette ethnie Lendu et est accusée d'avoir tué de très nombreux civils ces dernières années dans la province. Les enquêtes continuent, a-t-il dit, mais les auteurs seraient des "Zaïre", une milice rivale qui se définit comme un groupe d'autodéfense de l'ethnie Hema. Les Codeco étaient représentés à la récente session de pourparlers de paix organisée à Nairobi avec plusieurs dizaines de groupes armés opérant dans l'est de la RDC. Mais les Zaïre avaient décliné l'invitation.

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

république démocratique du congo (rdc), civils, afrique subsaharienne