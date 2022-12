https://fr.sputniknews.africa/20221217/mali-deux-casques-bleus-de-la-minusma-tues-dans-une-attaque-a-tombouctou-1057298471.html

Mali: deux Casques bleus de la Minusma tués dans une attaque à Tombouctou

Mali: deux Casques bleus de la Minusma tués dans une attaque à Tombouctou

Deux Casques bleus de la mission des Nations unies au Mali (Minusma) dont une femme, ont été tués vendredi dans une attaque contre leur patrouille à Tombouctou... 17.12.2022, Sputnik Afrique

"Profondément choqué par le meurtre cet après-midi, à Tombouctou, par un individu armé non identifié, de deux de nos policiers, dont une femme, alors qu'ils étaient en patrouille", a indiqué sur Twitter El-Ghassim Wane, le chef de la Minusma, affirmant que quatre autres Casques bleus ont été blessés, dont un grièvement.Par ailleurs, "les assaillants dans leur fuite ont croisé une patrouille des forces armées maliennes (Fama). Après les échanges de tirs, un assaillant a été tué. Côté Fama, il y a un mort et un blessé léger qui a quitté l'hôpital", a déclaré Bakoun Kanté, gouverneur de Tombouctou, qui assure que la situation est à présent sous contrôle. La Minusma a envoyé environ 30 minutes après l'attaque "une force de réaction rapide terrestre sur les lieux", selon un responsable de la mission onusienne à Tombouctou. La Minusma est, avec les forces maliennes, l'une des principales cibles des terroristes qui visent la présence étrangère et les symboles de l'Etat. Un rapport de la Minusma arrêté au 31 août dénombrait 245 attaques aux EEI et aux mines en 2021 et 134 depuis le 1er janvier 2022. Selon ce décompte, ces attaques ont fait 103 morts en 2021 et 72 sur les huit premiers mois de 2022, majoritairement des soldats mais aussi des civils. Avec ses quelque 13.000 soldats, la Minusma, créée en 2013, est la mission de paix de l'ONU la plus endeuillée au monde. Plus de 180 de ses membres sont morts dans des actes hostiles.

