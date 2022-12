https://fr.sputniknews.africa/20221217/malgre-de-nombreux-signalements-le-pentagone-na-pas-de-preuves-dune-visite-extraterrestre-1057299614.html

Malgré de nombreux signalements, le Pentagone n’a pas de preuves d’une visite extraterrestre

Malgré de nombreux signalements, le Pentagone n’a pas de preuves d’une visite extraterrestre

Un bureau réorganisé du Pentagone, mis en place pour suivre les signalements sur des objets volants non identifiés, a déjà reçu "plusieurs centaines" de... 17.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-17T14:06+0100

2022-12-17T14:06+0100

2022-12-17T14:06+0100

international

états-unis

pentagone

ovnis

témoignage

preuves

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104175/60/1041756063_0:155:2982:1832_1920x0_80_0_0_c8be9de4173df6ec0c0884c73575eb24.jpg

Le Pentagone ne dispose pas de témoignages d’une visite d’extraterrestres, selon Ronald Moultrie, sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement.Il a ajouté n’avoir rien examiné non plus suggérant "qu’il y a eu une visite extraterrestre ou un crash extraterrestre".Des centaines de signalements dans les trois sphèresSean Kirkpatrick, chef de ce bureau réorganisé, All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), a fait savoir que "plusieurs centaines" de signalements avaient été reçus depuis la création en 2021 de l’Unidentified Aerial Phenomena, le nom précédent du département. La réorganisation a été réalisée compte tenu du fait qu’il y a des enquêtes traitant de phénomènes inexpliqués sous l'eau, sur terre et dans l'espace, bien que la plupart des rapports traitent de phénomènes aériens.Au-delà des objets non identifiés, il existe de nombreux appareils des technologies les plus récentes –telles que les futurs bombardiers et chasseurs furtifs, les drones et les missiles hypersoniques déployés à la fois par les États-Unis et la Chine– qui pourraient être confondus avec un ovni.Problèmes à la sécurité nationaleLe responsable a déclaré que le nouveau bureau se coordonnait avec le Pentagone et la communauté du renseignement pour obtenir les signatures de la technologie américaine afin d'exclure ces avions ou drones.Le bureau a été créé non seulement pour examiner la question de savoir s'il existe une vie extraterrestre, mais aussi en raison de risques sécuritaires pour les installations et avions militaires s’ils croisaient la route d’objets volants encore inconnus.En 2021, le renseignement national américain a publié un rapport affirmant que des objets volants non-identifiés pourraient poser des problèmes à la sécurité nationale des États-Unis.Le rapport a fait état de 144 observations présumées d’ovnis qui n’avaient pas été dûment expliqués. Le document a reconnu l’absence de conclusions définitives sur la nature de ces phénomènes et la nécessité de davantage de temps, de moyens et d’une approche plus systémique pour les étudier.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, pentagone, ovnis, témoignage, preuves