https://fr.sputniknews.africa/20221217/attentat-contre-la-maison-russe-bangui-denonce-une-vaste-campagne-de-destabilisation-1057302890.html

Attentat contre la Maison russe: Bangui dénonce "une vaste campagne de destabilisation"

Attentat contre la Maison russe: Bangui dénonce "une vaste campagne de destabilisation"

Suite à l'explosion d'un colis piégé qui a grièvement blessé le chef de la Maison russe dans la capitale centrafricaine, Bangui a décrié une "vaste campagne de... 17.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-17T19:18+0100

2022-12-17T19:18+0100

2022-12-17T19:25+0100

république centrafricaine

maison russe

attentat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103807/79/1038077915_0:119:1501:963_1920x0_80_0_0_e3c61431d74ea6c901ea21ed010d47c8.jpg

Les autorités centrafricaines condamnent "une attaque terroriste dirigée contre un haut responsable de la Mission russe" à Bangui et annoncent "l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire" sur cet "acte ignoble".Le gouvernement souhaute également "un prompt rétablissement au blessé" et "réaffirme que cette attaque ne saurait entamer les excellentes relations entre la République centrafricaine et la Fédération de Russie".

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république centrafricaine, maison russe, attentat