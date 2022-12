https://fr.sputniknews.africa/20221216/un-petit-ougandais-a-moitie-avale-par-un-hippopotame-sauve-grace-a-la-bravoure-dun-voisin-1057291246.html

Un petit Ougandais à moitié avalé par un hippopotame sauvé grâce à la bravoure d'un voisin

Un garçon de deux ans en Ouganda a miraculeusement survécu après qu'un hippopotame l'a d'abord avalé, puis régurgité.

Un bambin de deux ans qui jouait près de chez lui non loin d’un lac a été avalé, puis recraché par un hippopotame.Les faits se sont déroulés à environ 800 mètres des rives du lac Édouard, en Ouganda, rapporte le Telegraph.L’hippopotame a saisi l’enfant dans ses énormes mâchoires et était en train de l’avaler lorsqu’un homme de la région qui passait par là s’est mis à lancer des pierres sur l’animal.L'hippopotame, surpris, a régurgité l'enfant avant de retourner vers le lac."Il s'agit du premier incident de ce type où un hippopotame s'est éloigné du lac Édouard et a attaqué un enfant", a déclaré la police ougandaise dans un communiqué.L'hippopotame a "saisi (...) le garçon par la tête et avalé la moitié de son corps", a détaillé la police.Sain et sauf, mais vacciné contre la rageLe communiqué indique que la bravoure du lanceur de pierres a effrayé l’animal, l’obligeant à libérer la victime de sa gueule.Le petit garçon a été transporté d'urgence dans une clinique voisine pour un traitement médical des blessures qu'il a subies lors de l'attaque. Il a été vacciné contre la rage par précaution, puis renvoyé chez ses parents.Bien qu'ils soient herbivores, les hippopotames peuvent être très agressifs lorsqu'ils se sentent menacés. Ils sont connus pour charger et attaquer les bateaux et les canoës. Mais ils deviennent particulièrement furieux si quelqu'un se tient entre eux et le lac ou la rivière qu'ils habitent.Selon le Telegraph, ils tuent au moins 500 personnes par an en Afrique.La puissance de leur morsure est trois fois supérieure à celle d'un lion et 10 fois supérieure à celle d'un humain.Un Zimbabwéen ressort handicapé des mâchoires d’un crocodileUn incident non moins dramatique a eu lieu début octobre au Zimbabwe, où un homme avait sauté dans la rivière pour échapper à un éléphant qui fonçait sur lui et avait été attaqué par un crocodile.Il a survécu, mais il a dû être amputé d’un bras et d’une jambe.

