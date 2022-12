https://fr.sputniknews.africa/20221216/mali-deux-policiers-de-la-mission-de-lonu-tues-dans-une-attaque-1057296016.html

Mali: deux policiers de la mission de l'Onu tués dans une attaque

La mission des Nations unies au Mali a fait état de la mort de deux de ses polciers alors qu'ils étaient en patrouille dans le nord du pays. 16.12.2022, Sputnik Afrique

Deux policiers de la mission des Nations unies au Mali (Minusma) dont une femme, ont été tués vendredi dans une attaque contre leur patrouille à Tombouctou (nord), a annoncé la mission sur Twitter. Quatre autres Casques bleus ont été blessés, dont un grièvement, selon la mission et le chef de la Minusma.Par ailleurs, "les assaillants dans leur fuite ont croisé une patrouille des forces amées maliennes (Fama). Après les échanges de tirs, un assaillant a été tué. Côté Fama, il y a un mort et un blessé léger qui a quitté l'hôpital", a affirmé à l'AFP Bakoun Kanté, gouverneur de Tombouctou, qui assure que la situation est à présent sous contrôle.La Minusma a envoyé environ 30 minutes après l'attaque "une force de réaction rapide terrestre sur les lieux", a déclaré à l'AFP un responsable de la mission onusienne à Tombouctou.La Minusma est, avec les forces maliennes, l'une des principales cibles des djihadistes qui visent la présence étrangère et les symboles de l'Etat.La Minusma, avec environ 12.000 soldats déployés au Mali, est la mission de l'Onu ayant subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années.

