Aux États-Unis, un chasseur F-35B s'écrase sur la piste - vidéo

Un avion de chasse F-35B Lightning II a piqué du nez et s'est mis à tourner en spirale après avoir brièvement posé ses roues jeudi sur la piste de la Naval Air Station Joint Reserve Base à Fort Worth, au Texas. Une vidéo prise par des témoins le montre descendre lentement alors que de la fumée apparaît à l'arrière de l'avion avant que le nez ne s'enfonce dans la piste.Le pilote s'est éjecté en toute sécurité, selon un porte-parole du Pentagone cité par AP. Sur la vidéo, on le voit déployer son parachute et se poser non loin de l'aéronef."La sécurité est notre priorité"Lockheed Martin, la société aérospatiale qui fabrique l'avion en question, a indiqué dans un communiqué être au courant de l'incident. L'avionneur, qui assemble le F-35B pour l'armée américaine, exploite la piste ensemble avec la base militaire du Texas."La sécurité est notre priorité et nous suivrons le protocole d'enquête approprié", a également déclaré la société dans son communiqué.L'incident survient un peu plus d'un mois après la collision de deux avions militaires historiques lors d'un spectacle aérien à l'aéroport de Dallas, qui a tué six personnes. Selon un rapport du Conseil national de la sécurité des transports, il y avait eu un manque de coordination avant le vol ou pendant que les avions étaient en l'air.

