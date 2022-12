https://fr.sputniknews.africa/20221216/alerte-aerienne-dans-plusieurs-regions-dukraine-1057289708.html

Alerte aérienne dans plusieurs régions d'Ukraine

À nouveau, l'Ukraine a entendu résonner l’alerte aérienne dans plusieurs régions du centre du pays, dont Kiev. 16.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-16T07:32+0100

2022-12-16T07:32+0100

2022-12-16T07:32+0100

L’alerte aérienne a été déclenchée ce vendredi 16 décembre dans plusieurs régions ukrainiennes et dans la capitale et ses environs. Les régions de Jitomir, de Soumy, de Vinnitsa, de Tchernigov et de Tcherkassy ont été concernées, d’après une carte en ligne du ministère ukrainien de la Transformation numérique.

