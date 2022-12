https://fr.sputniknews.africa/20221215/les-blindes-russes-terminator-dejouent-les-attaques-ukrainiennes-dans-le-donbass--video-1057281905.html

Les blindés russes Terminator déjouent les attaques ukrainiennes dans le Donbass – vidéo

Les blindés russes Terminator déjouent les attaques ukrainiennes dans le Donbass – vidéo

Les véhicules de combat Terminator ont aidé les troupes russes à déjouer plusieurs attaques de l’armée de Kiev dans le Donbass. Sur les images mises en ligne... 15.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-15T14:08+0100

2022-12-15T14:08+0100

2022-12-15T14:08+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

char

terminator

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0f/1057281757_0:171:3262:2006_1920x0_80_0_0_08c003ae26f2c93ba5c27ebe477ec182.jpg

Les soldats russes ont repoussé plusieurs attaques ukrainiennes dans la République populaire de Lougansk, sur l’axe Svatovo-Kremennaïa, à l’aide de véhicules de combat de soutien de char Terminator.La vidéo suivante, mise à la disposition de Sputnik et filmée par un drone, permet de voir en action l’artillerie et des chars de l’armée russe.Un des militaires a confié à l’agence que les frappes ont été réalisées contre des points fortifiés ukrainiens et des soldats installés dans la forêt, d'où ils allaient attaquer les positions russes.Les coordonnées de tir des systèmes Terminator et d'artillerie ont été déterminées via le drone.Le 14 décembre, la Défense russe a mis en ligne une séquence montrant la destruction de drones du régime de Kiev par des tirs d’un système de missiles sol-air Tor-M2U.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, char, terminator