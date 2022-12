Le commandant en chef de l’armée ukrainienne s’exprime sur le "Général Armageddon" russe

https://fr.sputniknews.africa/20221215/le-commandant-en-chef-de-larmee-ukrainienne-sexprime-sur-le-general-armageddon-russe-1057286789.html

Le général Sergueï Sourovikine qui dirige les forces russes en Ukraine ressemble à un commandant de l’époque de Pierre le Grand, affirme Valeri Zaloujny... 15.12.2022, Sputnik Afrique

En tête des forces armées ukrainiennes, le général Valeri Zaloujny s’est exprimé sur le général Sergueï Sourovikine, commandant du Groupement unifié dans la zone de l’opération en Ukraine, dans une interview accordée à The Economist.L’homme a notamment affirmé qu’après l’Euromaïdan, "maintenir l'ordre avec les poings et les biceps ne fonctionne pas à 100% dans l'armée ukrainienne" et qu’il faut "rester humain, devenir un leader". "C'est une religion que je pratiquais", a-t-il ajouté.L’Euromaïdan dont parle M.Zaloujny est le nom donné aux manifestations pro-européennes marquées par de fortes violences, qui se sont déroulées en Ukraine en 2013 et 2014. Ce mouvement a débouché le 22 février 2014 sur un coup d’État à Kiev et la destitution du Président Ianoukovych.Il semble pourtant que M.Zaloujny prenne ses rêves pour la réalité. Le 7 septembre, Vladimir Poutine a confirmé les rumeurs selon lesquelles l’armée ukrainienne pratiquait l’exécution de ses déserteurs. "Il y a des cas où un peloton d’exécution les fusille devant les autres soldats", a alors assuré le Président russe, soulignant qu’il n’y avait rien de similaire dans l’armée russe.Héros de RussieSurnommé "Général Armageddon", Sergueï Sourovikine, âgé de 55 ans, est un vétéran de la guerre civile au Tadjikistan (1992—1997), puis de la deuxième guerre de Tchétchénie (2000—2009) et de l'opération russe en Syrie entre mars et décembre 2017. Pour cette dernière, il a été décoré de l'étoile du Héros de Russie. À partir de 2017, il a dirigé les forces aérospatiales russes. Depuis juin 2022, il était à la tête du groupement de forces "Sud" en Ukraine. Le 8 octobre, il a été nommé au poste de "commandant du groupement combiné de troupes dans la zone de l'opération militaire spéciale" en Ukraine.

