La CEDEAO s'engage à travailler avec le Nigeria pour des élections pacifiques et équitables

La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a promis de travailler avec les acteurs politiques et les parties prenantes du Nigeria pour... 15.12.2022, Sputnik Afrique

Selon un communiqué de la commission de la CEDEAO, le cadre de prévention des conflits de la CEDEAO est une indication de l'engagement et de la préférence de l'organisation économique ouest-africaine pour l'utilisation du dialogue et de la médiation dans la résolution des conflits électoraux et de la violence dans la région. Les différends électoraux sont devenus une source majeure de conflit en Afrique de l'Ouest et le favoritisme politique ainsi que les tensions entre communautés provoquent ou aggravent souvent cette violence. Le Nigeria organisera des élections générales le 25 février 2023 pour élire le président du pays et les membres de son Assemblée nationale.

