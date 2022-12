https://fr.sputniknews.africa/20221214/senegal-deux-deputes-en-garde-a-vue-pour-coups-et-blessures-volontaires--a-lassemblee-nationale-1057265374.html

Sénégal: deux députés en garde à vue pour "coups et blessures volontaires " à l'Assemblée nationale

Sénégal: deux députés en garde à vue pour "coups et blessures volontaires " à l'Assemblée nationale

Les deux députés de l'opposition qui ont agressé physiquement une parlementaire du camp au pouvoir à l'Assemblée nationale du Sénégal, le 1er décembre, ont été... 14.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-14T07:24+0100

2022-12-14T07:24+0100

2022-12-14T07:24+0100

sénégal

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1052068770_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_917b059ab60876e04c7db087dc91380d.jpg

Les deux députés étaient depuis mardi matin interrogés par la Division des investigations criminelles (DIC, police judiciaire) et recherchés depuis le 3 décembre. Ils sont entendus sur ordre du procureur de la République.Massata Samb a giflé la parlementaire Amy Ndiaye et Mamadou Niang lui a donné un coup de pied au ventre le 1er décembre au cours du vote du budget du ministère de la Justice, après qu'elle eut tenu des "propos irrespectueux" contre leur chef religieux dirigeant leur parti.Les deux députés sont membres du Parti de l'Unité et du rassemblement (PUR), une composante de la principale coalition de l'opposition, dont le chef est Serigne Moustapha Sy, un guide religieux très influent au Sénégal.Amy Ndiaye, maire de la commune de Gniby (centre), était enceinte et avait ensuite été admise dans un établissement hospitalier, selon des députés du parti au pouvoir.La police a été saisie par le Parquet à la suite d'un courrier du président de l'Assemblée nationale exigeant des poursuites contre les deux députés, avait indiqué l'avocat de la députée violentée.

sénégal

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

sénégal, afrique subsaharienne