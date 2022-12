https://fr.sputniknews.africa/20221214/pekin-appelle-washington-a-respecter-les-aspirations-du-peuple-africain-1057272391.html

Pékin appelle Washington à "respecter les aspirations du peuple africain"

Pékin appelle Washington à "respecter les aspirations du peuple africain"

Au lieu de salir d’autres pays, les États-Unis auraient dû "prendre des mesures concrètes "pour faire progresser le développement de l'Afrique", a insisté le... 14.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-14T16:33+0100

2022-12-14T16:33+0100

2022-12-14T16:34+0100

russie

chine

afrique

sommet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0e/1057271409_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_63149652cd2ccaf0e975328970b5c370.jpg

La diplomatie chinoise n’a pas laissé sans commentaire la déclaration du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, qui au début du Sommet États-Unis-Afrique a accusé la Chine d’agir d’une manière qui "n’est pas toujours transparente", ce qui "crée des problèmes qui finiront par déstabiliser" la région.Partenariat sino-africainLe diplomate a souligné que la Chine était "un bon ami, partenaire et frère de l'Afrique" et que la coopération entre la Chine et le continent était "équitable, gagnant-gagnant, honnête et fructueuse".D’après lui, le développement de l'Afrique est "la responsabilité commune de la communauté internationale". Par cette raison, Pékin est toujours "heureux de voir l'Afrique diversifier ses partenaires de coopération".Moscou surveille le sommetLe sommet États-Unis-Afrique qui se tient entre le 13 et le 15 décembre à Washington a réuni les représentants d'une cinquantaine de pays. Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères a indiqué lundi à Sputnik que Moscou surveillerait de près le sommet. Dans le même temps, il a indiqué que cette rencontre ne pourrait pas nuire aux liens entre la Russie et les pays du continent.Gerald Horne, professeur d'études afro-américaines à l’université de Houston, a également expliqué à Sputnik que le sommet en question est"un signe de désespoir" des États-Unis face au rapprochement entre la Chine et l'Afrique.

russie

chine

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, chine, afrique, sommet