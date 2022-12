https://fr.sputniknews.africa/20221214/ministres-nigerians-ou-norvegiens-elon-musk-sexcuse-pour-une-erreur-de-twitter-1057270807.html

Ministres nigérians ou norvégiens? Elon Musk s’excuse pour une erreur de Twitter

Le PDG de SpaceX, qui a récemment acheté Twitter, s’est excusé auprès des ministres norvégiens pour une faute de marquage les concernant sur le réseau social... 14.12.2022, Sputnik Afrique

Le nouveau patron du réseau social Twitter, Elon Musk a présenté ses excuses pour avoir marqué plusieurs comptes à l’oiseau bleu de ministres norvégiens comme appartenant au gouvernement nigérian.Un marquage incorrectLe 13 décembre, les comptes Twitter de Jonas Gahr Støre, Premier ministre norvégien, et d’Anniken Huitfeldt, ministre norvégienne des Affaires étrangères, ainsi que le compte de son ministère ont reçu la mention "organisation gouvernementale du Nigeria" et "fonctionnaire du gouvernement du Nigeria".La Norvège a alors demandé au support technique du réseau social de corriger cette erreur, ce qui a été fait.Depuis août 2020, Twitter a commencé à marquer les comptes des autorités des États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, les principaux responsables gouvernementaux de ces pays, notamment les ministres des Affaires étrangères, les ambassadeurs et autres fonctionnaires.

