La Banque mondiale alloue des millions pour la santé en Afrique de l’Ouest

L’Afrique de l’Ouest recevra près d’une vingtaine de millions de dollars de la Banque mondiale (BM) pour son secteur de la santé. Parmi les pays concernés... 14.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-14T18:27+0100

2022-12-14T18:27+0100

2022-12-14T18:27+0100

afrique subsaharienne

banque mondiale (bm)

santé

financement

angola

bénin

république centrafricaine

république du congo

république démocratique du congo (rdc)

guinée

La Banque mondiale (BM), via l’Association internationale de développement (AID), a annoncé sa décision de décaisser 18 millions de dollars pour soutenir un programme de surveillance efficace des maladies en Afrique de l’Ouest.Ces financements supplémentaires soutiendront la mise en œuvre du Programme régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies (REDISSE) en cours respectivement au Bénin (6 millions de dollars), au Sénégal (7 millions de dollars) et piloté par l'Organisation ouest-africaine de la santé, l’OOAS (5 millions de dollars), explique la banque.Un programme à titre préventifLe REDISSE est un programme régional multisectoriel auquel participent actuellement 16 pays d’Afrique occidentale et centrale: l’Angola, le Bénin, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, la Sierra Leone, le Sénégal, le Tchad et le Togo.Son objectif premier est de renforcer les capacités nationales et régionales pour faire face aux menaces de maladies à l’interface entre l’homme, l’animal et l’environnement, source de la plupart des pathogènes connus, sujets à de nouvelles épidémies.Mis en place avant la pandémie de Covid-19, il s’est montré efficace pour faire face à la propagation du virus. Le programme a réorienté son financement pour permettre aux pays membres d’entreprendre des activités de surveillance et de recherche des cas contacts, de réaliser des tests et des diagnostics en laboratoire, d’acheter des médicaments, des équipements, du matériel et des produits de base essentiels et d’organiser la formation du personnel de santé.

