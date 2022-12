https://fr.sputniknews.africa/20221214/en-france-un-livreur-sans-papiers-membre-dune-instance-representative-deconnecte-par-uber-eats-1057275482.html

En France, un livreur sans papiers, membre d'une instance représentative, "déconnecté" par Uber Eats

Un livreur sans papiers, représentant d'une instance chargée de superviser le dialogue social dans le secteur, a été "déconnecté" par Uber Eats, alors que des... 14.12.2022, Sputnik Afrique

Amidou Koné, qui travaillait pour Uber Eats depuis 2020, a vu son compte "déconnecté" alors qu'en sa qualité de représentant au sein de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE), il est "l'équivalent d'un salarié protégé", dénonce auprès de l'AFP Laurent Degousée, référent plateformes pour la fédération Sud Commerce. Créée en avril 2023, l'ARPE est un établissement public chargé de réguler le dialogue social entre les plateformes et les travailleurs, placé sous la double tutelle du ministère de la Transition écologique, chargé des Transports, et du ministère du Travail. "Il y a eu une première purge cet été, les plateformes s'attaquant aux comptes de location", des comptes créés avec des papiers réels mais "sous-loués" à des travailleurs sans papiers, a expliqué M. Degousée. Uber Eats s'expliqueContactée par l'AFP, la plateforme Uber Eats s'est défendue : "Nous cherchons continuellement à améliorer nos dispositifs de lutte contre la fraude ce qui conduit à de nouvelles détections menant à des désactivations".La plateforme a rappelé qu'elle avait signé en mars une charte sectorielle avec le gouvernement, s'engageant "à des contrôles d'identité hebdomadaires des livreurs, physiquement ou par identification photo en temps réel". Elle a également mené un audit de ses 60.000 comptes livreurs actifs au premier semestre 2022, ayant mené à la désactivation de 2.500 comptes.Action de protestation des livreursMercredi, des livreurs sans papiers d'Uber Eats et Deliveroo ont entamé à 18h00 des actions devant des McDonald's de Paris en réaction à la désactivation de ces comptes, selon un communiqué transmis par le Collectif des livreurs autonomes des plateformes (CLAP) à l'AFP.Les protestataires demandent à leurs pairs d'annuler les commandes venant d'être passées pour cette chaîne de restauration rapide et sensibilisent les clients, a expliqué un représentant du CLAP.

