La jeunesse africaine "se réveille" et "ne veut plus être influencée et manipulée par la France", explique à Sputnik Fidèle Bidossessi, président du mouvement... 13.12.2022, Sputnik Afrique

En visite en Côte d’Ivoire, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a récemment dénoncé le "discours antifrançais" et les "mensonges" développés par la Russie en Afrique de l’Ouest. Comme la diplomate a appelé la jeune génération à ne pas "se laisser entraîner" par ceux qui "veulent la manipuler", Sputnik s’est adressé à Fidèle Bidossessi, qui préside le mouvement international Planète des jeunes panafricanistes (PJP).Dans son commentaire, le Béninois a regretté le fait que "le réveil des Africains" soit traité comme une conséquence de l’"influence russe".D’après lui, si on considère la demande adressée à l’armée française de rentrer chez elle ainsi que les appels à réviser les accords coloniaux et à réformer le franc CFA comme des sentiments antifrançais, alors les Africains sont bel et bien antifrançais. Cependant, la réalité est différente. L’homme martèle qu’"il n’y a pas de sentiment antifrançais en Afrique". Il insiste sur le fait qu’il parle français et a des amis français, sans oublier les exemples de coopération économique entre la France et les pays africains.En revanche, "l’Afrique veut sa liberté" et sa jeunesse "ne veut plus être influencée et manipulée par la France", et c’est pour cette raison qu’en France "on parle de sentiment antifrançais".Contre la politique française en AfriquePar ailleurs, l’homme souligne que "l'Afrique n'a jamais aimé la coopération avec la France, depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui". Il affirme que de grandes figures comme Thomas Sankara et Mouammar Kadhafi ont été assassinées parce qu’ils étaient contre la politique française sur le continent:M.Bidossessi rappelle, entre autres, que c’est la France qui a toujours bloqué les projets africains visant à changer la monnaie coloniale. Par conséquent, l'Afrique reste le seul continent qui continue d’utiliser une monnaie coloniale.Coopération militaire russo-africaineLe président du PJP explique, en outre, que malgré plus de neuf ans de présence au Mali, l’armée française a échoué à éradiquer le terrorisme qui est responsable de la mort de plus de 4.000 Maliens. Or, Paris n’a pas apprécié que les autorités maliennes s’adressent à une société militaire privée russe.À titre d’exemple, l’homme évoque la présence de plus de 5.000 militaires français en Afrique, dont au moins 950 en Côte d'Ivoire, pays qui n’est pas en guerre.Il ne faut pas prendre les Africains pour "des idiots"M.Bidossessi s’indigne finalement des propos de Catherine Colonna qui a dénoncé "des forces à l'œuvre" qui racontaient à la population "des sornettes" et a évoqué le droit des Ivoiriens "de ne pas se faire prendre pour des imbéciles".

