Des inondations font une centaine de morts à Kinshasa

Des inondations font une centaine de morts à Kinshasa

Les inondations provoquées par de fortes pluies ont fait une centaine de morts dans la capitale de la République démocratique du Congo, selon le site local... 13.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-13

2022-12-13T21:04+0100

2022-12-13T21:25+0100

Une centaine de personnes sont mortes ce mardi 13 décembre à Kinshasa dans des inondations provoquées par des pluies diluviennes, relate le site congolais Actualité.Un bilan provisoire communiqué précédemment à l'AFP par le général Sylvano Kasongo, chef de la police de la capitale de la RDC, faisait état d'au moins 55 morts.Ces inondations ont également causé d'importants dégâts matériels et submergé en début de matinée jusqu'aux grandes rues du centre de Kinshasa.Ces pluies diluviennes n'ont pas épargné les installations de la société nationale d'électricité (SNEL SA), ajoute le site Actualité. Un disjoncteur de moyenne tension de poste de Haute tension de la Funa a été touché. Les communes de Limete, Kasa Vubu, Kinshasa, Ngiri-Ngiri et Barumbu seront partiellement dans le noir jusqu'à la fin des travaux de réparation.Le Président de la RDC Félix Tshisekedi a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Il a appelé les autorités nationales et provinciales à accélérer les travaux de drainage des eaux de pluie.

avec AFP

avec AFP

