https://fr.sputniknews.africa/20221213/coree-du-sud-projet-de-developpement-dun-missile-guide-air-sol-1057255085.html

Corée du Sud: Projet de développement d'un missile guidé air-sol

Corée du Sud: Projet de développement d'un missile guidé air-sol

La Corée du Sud s'embarquera dans un projet de 190 milliards de wons (146 millions de dollars) pour développer localement un missile guidé air-sol d'ici 2028... 13.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-13T07:12+0100

2022-12-13T07:12+0100

2022-12-13T07:12+0100

corée du sud

missiles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1045813297_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf565f77a71c2c9852a7cdfb50175deb.jpg

Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, le missile, premier guidé air-sol développé par la Corée du Sud, sera placé sur des chasseurs KF-21, dont le développement est en cours.Le missile, une fois développé, sera le principal moyen stratégique du système de dissuasion à trois axes du pays, composé du système Korea Massive Punishment & Retaliation (KMPR), un plan opérationnel visant à neutraliser le régime nord-coréen en cas de conflit majeur, de la plate-forme de frappes préemptives Kill Chain et du bouclier antimissile baptisé Korea Air and Missile Defense (KAMD), selon la DAPA.Le développement de missiles guidés air-sol était un domaine inexploré pour le pays en raison d'un manque de technologies, notamment pour le montage de missiles sur les avions et la séparation pour l'usage. Mais des recherches menées entre 2019 et 2021 ont confirmé la faisabilité d'un tel projet de développement, a fait savoir la DAPA.L'agence publique mènera le projet de développement de missile, tandis que plusieurs entreprises locales, comme LIG Nex1 et Hanwha Aerospace, participeront à la mise au point du prototype.

corée du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, missiles