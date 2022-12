https://fr.sputniknews.africa/20221212/une-nouvelle-bagarre-eclate-au-parlement-turc--video-1057248648.html

Une nouvelle bagarre éclate au Parlement turc – vidéo

Une nouvelle bagarre éclate au Parlement turc – vidéo

Quelques jours après une bagarre au Parlement turc, des députés en sont de nouveau venus aux mains, cette fois après que le ministre de l’Intérieur a accusé... 12.12.2022, Sputnik Afrique

Le débat sur le budget à la Grande Assemblée nationale de Turquie a donné lieu ce 12 décembre à une bagarre entre députés. Tout a commencé lorsque le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a accusé les membres du Parti républicain du peuple (CHP), soit le principal parti d’opposition, de la "coopération la plus sale de l’histoire" avec les partis prokurdes, dont le Parti démocratique des peuples (HDP) et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).Suite à ces remarques, la tension est montée dans l’hémicycle. Les députés de l'opposition ont commencé à huer le ministre et jeter des photos montrant Soylu à côté de trafiquants de drogues, selon le site BirGün.De leur côté, les membres du Parti de la justice et du développement (AKP), qui est au pouvoir, ont encerclé le ministre pour le protéger. Comme montre une vidéo, certains députes en sont venus aux mains.Un député blesséLe 6 décembre, un débat sur le budget a déjà tourné à la bagarre entre les députés du Bon Parti (IYI) et ceux de l’AKP. Le député de l’AKP Zafer Isık a donné un coup de poing au député Ors Huseyin, après quoi ce dernier a été hospitalisé. Sputnik a ensuite appris que M.Huseyin a eu un arrêt cardiaque et que son cœur a été remis en route avec des électrochocs.

