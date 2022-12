https://fr.sputniknews.africa/20221212/main-collee-sur-lasphalte-ce-militant-ecologiste-sauve-a-laide-dun-marteau-piqueur---video-1057251116.html

Main collée sur l’asphalte, ce militant écologiste sauvé à l’aide d’un marteau piqueur - vidéo

Main collée sur l’asphalte, ce militant écologiste sauvé à l’aide d’un marteau piqueur - vidéo

Lors d’une action de protestation en Allemagne, un militant écologiste a utilisé un mélange trop fort pour coller sa main sur une route. Des ouvriers ont dû... 12.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-12T17:22+0100

2022-12-12T17:22+0100

2022-12-12T17:22+0100

allemagne

écologie

militants

manifestation

europe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104145/35/1041453553_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a2a56005dd3fbdfd6c9c0425ffa95673.jpg

Un manifestant écologiste s’est collé sur l’asphalte le 9 décembre au cœur de Mayence, en Allemagne. Immobilisé, il a été libéré à l’aide d’outils spéciaux, relate le média SWR.Cet individu et cinq autres militants du mouvement "Last Generation" ont bloqué une route du centre-ville. Perturbant ainsi la circulation, ils réclamaient la baisse de limite de vitesse et la subvention des billets de transport en commun.Ils ont collé leurs mains à la route avec un mélange adhésif particulièrement tenace. Alors que certains ont été débloqués avec moins d’efforts, un cas a nécessité l’intervention d’ouvriers routiers. Les spécialistes ont dû faire usage d’un marteau piqueur et une perceuse à percussion pour soulever l’asphalte environnant. Une vidéo montre que sa main a finalement été retirée avec un morceau d’asphalte.Leurs actions coups de poingLe groupe écologiste est connu pour ses récentes actions dans plusieurs villes européennes. La veille de ce rassemblement, deux groupes de militants se sont introduits sur le tarmac de plusieurs aéroports allemands pour protester contre la politique climatique de leur gouvernement.À l’aéroport de Munich, ils se sont collés à la surface de la piste, après avoir percé un trou dans la clôture de l’aéroport de Brandebourg de Berlin pour s’y introduire. Ce n’est pas la première fois que ce lieu a été pris pour cible par ce groupe. Fin novembre déjà, les activistes s’étaient aussi collés à la surface de la piste.

allemagne

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

allemagne, écologie, militants, manifestation, europe