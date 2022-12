https://fr.sputniknews.africa/20221212/les-horoscopes-mentent-mais-quand-meme-il-gagne-58700-dollars-1057253633.html

"Les horoscopes mentent, mais quand même": il gagne 58.700 dollars

"Les horoscopes mentent, mais quand même": il gagne 58.700 dollars

Comme dans une histoire digne d’un conte de fée, un habitant de Russie remporte la somme de près de 59.000 dollars à la loterie, deux semaines après avoir... 12.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-12T21:03+0100

2022-12-12T21:03+0100

2022-12-12T21:03+0100

russie

moscou

tambov

loterie

histoire

horoscope

perseverance

partage

oeuvre caritative

famille

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104227/48/1042274874_0:224:1920:1304_1920x0_80_0_0_a13d26a1413cd7f6364728f2194a4737.jpg

Un habitant de la région russe de Tambov, à 419 km au sud-est de Moscou, a empoché près de 58.700 dollars en jouant à la loterie comme le prédisait son horoscope, a déclaré ce lundi 12 décembre le service de presse de la loterie nationale.Une chance récompensée par la persévéranceLe gagnant a avoué avoir commencé à jouer plus activement en novembre puisque son horoscope lui promettait un gain au loto à la fin du mois. Mais le mois est passé et rien n’est arrivé.Ce jour était aussi la date d’anniversaire de sa fille. M.Voznessenski, qui affirme jouer rarement et miser de 50 à 100 roubles (soit à peu près 0,79 à 1,59 dollar), a décidé de tenter sa chance.Il a gagné 0,87 dollar qu’il a tout de suite remisé. D’un coup, il a reçu un sms annonçant le gain d’environ 58.700 dollars.Une somme qu’il entreprend de partager entre œuvre caritative et sa famille.

russie

moscou

tambov

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, moscou, tambov, loterie, histoire, horoscope, perseverance, partage, oeuvre caritative, famille