Le cofondateur de Soros Fund Management prédit "le pire" pour l'économie mondiale d’ici 2 ou 3 ans

Le cofondateur de Soros Fund Management prédit "le pire" pour l'économie mondiale d’ici 2 ou 3 ans

Selon l’investisseur de renom Jim Rogers, l’humanité verra les "pires problèmes économiques" d’ici deux ou trois ans. Il a expliqué que cette crise sera la... 12.12.2022, Sputnik Afrique

L’économie mondiale pourrait être confrontée à une très grave situation au cours des années à venir. Un avis exprimé par l'investisseur américain Jim Rogers dans une interview accordée à Sputnik.La dette en cause?Selon lui, cela est dû au montant excessif des dettes accumulées.Investisseur et créateur avec George Soros du fond d'investissement Quantum Fund, Jim Rogers est un grand économiste. Ses analyses sont régulièrement publiées au Wall Street Journal, Forbes, Financial Times, Washington Post. Il anime également de nombreuses émissions de télévision consacrées à la finance sur diverses chaines américaines et enseigne l'économie à l'université de Columbia.L'indice Rogers International Commodity Index (RICI) porte son nom.Le ralentissement de la croissanceLa croissance mondiale devrait ralentir de 6% en 2021 à 3,2% en 2022 et à 2,7% en 2023, a indiqué le Fonds monétaire international dans des perspectives publiées en octobre.Selon le FMI, il s'agit du profil de croissance "le plus faible" depuis 2001, "à l'exception de la crise financière mondiale et de la phase aiguë de la pandémie de Covid-19".

