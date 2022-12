https://fr.sputniknews.africa/20221212/la-creation-dun-fonds-egypte-numerique-approuvee-par-le-senat-du-pays-1057253183.html

La création d'un fonds "Égypte numérique" approuvée par le Sénat du pays

La création d'un fonds "Égypte numérique" approuvée par le Sénat du pays

Dans un élan de modernisation des mécanismes de numérisation, le Sénat égyptien veut mettre sur pied un fonds dénommé "Égypte numérique". Une programme en... 12.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-12T20:51+0100

2022-12-12T20:51+0100

2022-12-12T20:51+0100

afrique du nord

egypte

fonds

numérique

projet

finance

russie

le caire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104224/02/1042240208_0:36:1920:1116_1920x0_80_0_0_66f9d051757d766cf1c1b1a466d28db8.jpg

Le Sénat égyptien a approuvé, le 11 décembre, un projet de loi sur la création du fonds Égypte numérique, soumis par le Comité de l’éducation, des télécommunications et des TIC, a annoncé le journal Egypt Independent.Il est prévu d’unir plus de 60 bases de données de diverses sphères de l’administration publique et de numériser plus de 20 types de services publics, précise la représentation commerciale de la Russie en Égypte dans un communiqué.La création du Fonds fera partie de cette politique. Il s’agit de financer les projets de fourniture des services publics électroniques et soutenir les mécanismes de numérisation.Le projet de loi vise à simplifier la prestation des services publics par l’introduction de systèmes électroniques. Il entre dans le cadre de la stratégie Vision 2030 et de la politique de transformation numérique du pays.Un budget pour la transformation numériqueEn juillet, le ministre égyptien des Finances, Mohammed Maait, avait annoncé que le gouvernement avait alloué 319,1 millions de dollars dans le budget de l’exercice 2022-2023 pour les projets de transformation numérique et de cyber sécurité.Cet investissement fait partie des efforts consentis par le Caire dans le cadre de la réalisation de la stratégie nationale de transformation numérique, appelée Égypte numérique 2030. L’objectif est de "réaliser l’économie numérique grâce aux TIC, afin de garantir la prospérité, la liberté et l’équité sociale pour tous".En 2020-2021, le gouvernement égyptien avait alloué un budget moins élevé à la transformation numérique progressive, rappelle l’agence d’information économique Ecofin.

afrique du nord

egypte

russie

le caire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, egypte, fonds, numérique, projet, finance, russie, le caire