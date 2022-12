https://fr.sputniknews.africa/20221212/en-france-une-cimenterie-lafarge-ciblee-par-des-activistes-ecolos-1057248056.html

En France, une cimenterie Lafarge ciblée par des activistes écolos

Plusieurs dizaines de militants écologistes se sont attaqués à une cimenterie du groupe Lafarge près de Marseille, causant des dégâts. 12.12.2022, Sputnik Afrique

Dernière action spectaculaire en date d'activistes du climat, une cimenterie du groupe "pollueur" Lafarge de la Malle à Bouc-Bel-Air, près de Marseille, a été la cible d'un groupe de plusieurs dizaines de militants qui y ont causé d'importants dégâts.L'action a été menée le 10 décembre en fin d'après-midi contre l'usine qui emploie environ 200 personnes, a indiqué à l'AFP Loïc Leuliette, directeur de la communication de Lafarge France, confirmant une information révélée initialement par La Provence.Dans une vidéo de cette opération, postée sur plusieurs sites, on voit plusieurs dizaines de personnes vêtues de combinaisons blanches à capuche marcher sur un sentier. Sur d'autres plans, des militants vêtus des mêmes habits s'en prennent à une caméra de surveillance à coups de marteau, à un tuyau à coups de hachette.On aperçoit également ce qui semble être des débuts d'incendies dans des camions ainsi qu'un graffiti "C'est qui les dindons de la Farge?" bombé sur un mur. Il n'y a eu aucune confrontation physique, selon M.Leuliette.Revendications et accusations des militantsUn texte anonyme accompagnant cette vidéo revendique l'action contre le "cimentier-pollueur" en précisant que celle-ci a été menée par "200 personnes (qui) ont envahi et désarmé par surprise l'usine Lafarge de la Malle à Bouc-Bel-Air".Les activistes ont également rappelé la mise en cause de Lafarge - qui a plaidé coupable et accepté de payer 778 millions de dollars aux États-Unis - pour les liens jusqu'en 2014 de sa filiale en Syrie avec des groupes terroristes, dont Daeсh*.L'entreprise a porté plainte. Le parquet d'Aix-en-Provence a indiqué avoir ouvert une enquête en flagrance, confiée à la gendarmerie.Bâtiment, le secteur pollueurLe secteur du bâtiment, au sens large, est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. En France, il représente 20% de ces émissions, contre près de 30% pour les transports.Des militants de la cause climatique ont multiplié des actions spectaculaires ces derniers mois, notamment sur des oeuvres d'art mondialement connues dans différents musées. En France, ils ont aussi interrompu une demi-finale du tournoi de tennis à Roland-Garros ou le Tour de France cycliste.*Organisation terroriste interdite en Russie

