Des soldats russes mobilisés affrontent des mercenaires étrangers dans le Donbass

Déployés dans la République populaire de Lougansk dans le cadre de la mobilisation, ces militaires russes ont raconté à Sputnik avoir fait face à un groupe de... 12.12.2022, Sputnik Afrique

En mission de combat sur l’axe de Svatovo, dans la République populaire de Lougansk, des mobilisés russes sont tombés sur un groupe de mercenaires étrangers. Dans une interview à Sputnik, ils ont raconté les détails de cette rencontre.Pour comprendre qui c’était, les soldats russes ont demandé le mot de passe. Or, au lieu d’une réponse, ils ont entendu les mots "les Russes rendez-vous". Sans réfléchir à la demande , les militaires ont ouvert le feu.Comme c’était la nuit, les soldats n’ont pas pu compter le nombre de mercenaires qui parlaient avec un accent polonais ou slovaque.Les pertes dans les rangs des mercenaires étrangersDébuts septembre, le ministre russe de la Défense a fait état de plus de 2.800 mercenaires étrangers éliminés dans la zone de l’opération militaire spéciale en Ukraine. Le Ministère informe presque quotidiennement sur les pertes dans les rangs des étrangers qui se battent du coté ukrainien.Ainsi, fin novembre, la Défense russe a annoncé que 200 mercenaires polonais avaient perdu la vie dans la région de Kharkov et plus d’une centaine d’autres dans la République populaire de Donetsk.

