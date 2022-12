https://fr.sputniknews.africa/20221212/coree-du-sud-developpement-dun-nouveau-radar-anti-artillerie-dici-2026-1057241364.html

Corée du Sud: Développement d'un nouveau radar anti-artillerie d'ici 2026

L'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA) de la Corée du Sud a signé le 12 décembre un contrat de 30 milliards de wons (23 millions de... 12.12.2022, Sputnik Afrique

Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, la DAPA a conclu l'accord avec LIG Nex1 pour le projet destiné à "remplacer les radars vieillissants utilisés par l'armée de terre et le corps des Marines, des TPQ-36 et 37".Le projet cherche à mettre au point un radar capable de détecter simultanément deux fois plus de cibles que celles détectées par les radars actuels et de réduire le temps de déploiement de 66% et le temps de retrait de 33%.La DAPA a fait part de son plan de commencer à déployer une vingtaine de nouveaux radars à des divisions de l'armée de terre et du corps des Marines entre 2025 et 2030."A travers ce projet, l'armée pourra détecter l'origine des pièces d'artillerie de l'ennemi plus rapidement et plus précisément", a souligné un officiel de la DAPA, cité par Yonhap.

